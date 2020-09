Stade Rennais : Ça coûte combien de recruter Mohamed Simakan (Strasbourg) ?

Rennes s’active sur ce mercato et continue de sonder les défenseurs centraux sur le marché. Après David Luiz, Daniele Rugani, Fikayo Tomori et autres, le Stade Rennais aurait des vues sur Mohamed Simakan, le défenseur du RC Strasbourg, selon une information l’Equipe. Révélé la saison dernière en Ligue 1, l’international U20 français serait également dans le viseur de l’Atalanta et de l’OL.

Le Stade Rennais devra faire vite pour Mohamed Simakan

Le club breton fait face à une rude concurrence sur ce cas. L’Atalanta a accéléré le dossier et a transmit une offre de contrat au joueur. D’après l’Equipe, il faudra débourser plus de 15 millions d’euros, pour s’attacher ses services. Une somme qui dépasse les estimations de Transfermarkt, qui fixe sa valeur marchande à 12 millions d’euros, et celles du CIES qui l’évalue entre 7 et 10 M€. Le jeune Mohamed Simakan deviendrait alors le défenseur le plus cher de l’histoire du Stade Rennais, devant Faitout Maouassa (7 M€ depuis le Nîmes Olympique, en 2019).

Un salaire accessible pour Rennes

Il reste au défenseur strasbourgeois trois ans de contrat dans son club. Le salaire exact de Mohamed Simakan n’est pas connu, mais selon les estimations de l’Equipe, au mois de février dernier, il serait inférieur ou égal à la moyenne du vestiaire de Strasbourg, à 45 000€ bruts mensuel, hors variables. Abordable, pour le Stade Rennais, même s’il serait naturellement revalorisé à l’arrivée, au vu du nombre de clubs le convoitant.