Stade Rennais : Combien vaut Brandon Soppy sur le mercato ?

A 16 ans, Brandon Soppy signait le premier contrat professionnel de sa carrière. Avec le Stade Rennais, le club qui le forme entre ses murs. A 18 ans, le latéral droit est déjà solidement installé dans l’arrière-garde de l’équipe coachée par Julien Stephan. Précoce et talentueux, il n’en faut pas plus pour éveiller l’appétit d’autres équipes à son sujet. Selon RMC, la Roma le suivrait, de même que l’Olympique Lyonnais, en Ligue 1.

Brandon Soppy ne manque déjà pas de prétendants

Difficile de donner un juste évaluation marchande du jeune homme. A peine majeur, il a toute sa carrière devant lui et dans ce cas, les enchères peuvent grimper haut. Sauf à considérer sa situation contractuelle avec les Bretons. Il y a deux ans, au cours de l’automne, Brandon Soppy a signé pour trois ans, à l’échéance donc, du 30 juin 2021. Avec toutefois, une option pour une année supplémentaire déjà levée. Cela signifie qu’il reste une saison et demi, en gros au joueur, à devoir au Stade Rennais. C’est peu et forcément intéressant pour ceux qui lui tournent autour.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Stade Rennais

L’Observatoire du football n’a pas d’estimation à son sujet, tandis que pour Transfermarkt, il vaut 5 millions d’euros. Peut-on penser que c’est a minima pour le Stade Rennais. Contractuellement, on l’a dit, Brandon Soppy et son club avaient un avenant pour une saison de plus, jusqu’au mois de juin 2022. Son salaire est estimé proche de 20 000 euros bruts mensuels, hors bonus, ce sont encore les revenus d’un rookie, mais Brandon Soppy est bien lancé sur le chemin de la réussite sportive, qui bien souvent va de pair avec le financier.