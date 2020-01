Stade Rennais – Combien vaut Clément Grenier sur ce mercato ?

Isolé Clément Grenier. En dépit des déclarations récentes d’Olivier Létang à son sujet sur Téléfoot (le président du Stade Rennais écartant l’idée d’un départ), Clément Grenier a débuté l’année 2020 en s’entraînant de son côté, sans pause pendant la trêve des confiseurs. Cela, pour retrouver de la confiance et si possible du temps de jeu, lui qui en a parfois manqué sur le début de la saison. Milieu de terrain axial, l’ancien lyonnais est à Rennes depuis l’été 2018.

Clément Grenier accuse un léger coup de moins bien cette saison

Il est arrivé du club de Guingamp voisin, en contrepartie d’une indemnité de 4 millions d’euros. C’est jusqu’à présent le seul transfert payant qu’il ait connu, lui qui a quitté l’Olympique Lyonnais qui l’a formé et propulsé jusqu’en équipe de France (5 capes nationale à son actif), libre en accord avec les Gones. Les hauts et bas de sa carrière agissent sur sa valeur marchande. Tantôt elle grimpe, d’autres moment elle fléchit. En ce mois de janvier 2020, elle est estimée à 7 millions par Transfermarkt et une douzaine de millions d’euros, de la part de l’Observatoire du football.

Encore un an et demi de son contrat avec le Stade Rennais

Cela, en contrepartie de la saison et demi de contrat qui reste au joueur. Clément Grenier a signé en juillet 2018 trois ans, jusqu’en 2021. Son salaire serait proche de 3,4 millions d’euros bruts la saison, sans les primes individuelles et collectives négociées avec. Le milieu de terrain a disputé onze matches de Ligue 1 cette saison, pour un but inscrit.