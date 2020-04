Stade Rennais – Combien vaut Faitout Maouassa sur le mercato ?

Manchester United, sur la liste de ses prétendants selon L’Equipe. Rien que ça. Et d’autres comme Séville, Newcastle, le RB Leipzig… Faitout Maouassa a du monde à sa cours et des raisons de s’y intéresser, car dans sa situation contractuelle, des portes pourraient s’ouvrir à l’approche de la prochaine fenêtre du marché des transferts. Latéral gauche, double champion d’Europe avec la France U17 et U19, il appartient depuis l’été 2017 au Stade Rennais.

Manchester United aurait coché le nom de Faitout Maouassa

Pour cela, le club breton a versé une indemnité compensatoire de 7 millions d’euros à Nancy. Depuis, le jeune homme de 21 ans s’est largement valorisé sur le marché, étant désormais estimé à près de 9 millions par Transfermarkt, mais plus encore de 15 à 20 millions d’euros, du côté de l’Observatoire du football. Sachant toutefois que dans son cas, les jours qui passent contribuent à diminuer sa cote marchande, puisqu’il va entrer dans la dernière saison contractuelle, des quatre signée pour les Rennais.

Une dernière saison contractuelle avec le Stade Rennais

C’est-à-dire que Faitout Maouassa a un bail jusqu’au 30 juin 2021. Cela conduisant à la question posée par le journal L’Equipe, dans son édition papier de mercredi : « Comment, pour un joueur en fin de contrat dans un an, réagirait Rennes en cas d’offre probable supérieure à 10-12 M€ ? ». Et que décidera le joueur, si au projet sportif s’ajoutent des conditions financières supérieures au demi-million d’euros bruts la saison, qu’il avoisine présentement ? Le quotidien sportif dit qu’il ne serait pas contre poursuivre avec Rennes, si le club décroche la Ligue des champions. Mais si Manchester United lui fait du pied, difficile alors de résister.