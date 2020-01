Stade Rennais – Combien vaut Jérémy Gélin sur ce mercato ?

D’un statut de titulaire en début de saison, Jérémy Gélin a progressivement régressé dans la hiérarchie du Stade Rennais, avec le changement de système de jeu opéré. La situation selon L’Equipe pourrait le forcer à changer d’air dès cet hiver. Amiens ou Montpellier le suivraient, plutôt sous la forme d’un prêt possiblement assorti d’une option d’achat. Polyvalent défenseur ou récupérateur, le joueur de 22 ans s’est valorisé sur le mercato, depuis la fin de la saison dernière.

Jérémy Gélin vit une saison mitigée au Stade Rennais

Le natif de Quimper est un produit de la formation rennaise. Il a fait ses débuts pro en 2016, aux ordres de Philippe Montanier et a fréquenté toutes les catégories des équipes de France, depuis les U17 jusqu’aux espoirs. Sa progression sportive et marchande est régulière depuis deux ans. Tant qu’il joue. Transfermarkt le valorise à 6 millions d’euros, pile dans la moyenne d’un joueur rennais cette saison 2019-20 (à 6,36 M€), estimée par la plateforme spécialisée. Il vaut plus, le double ou presque, pour l’Observatoire du football. Mais probablement moins pour Amiens ou Montpellier qui n’ont pas de moyens aussi élevés.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec son club formateur

Jérémy Gelin a signé un premier contrat de trois ans, qu’il a prolongé en 2017 et encore jusqu’à la dernière au mois d’août 2018, pour un an de plus, à l’échéance de la fin de la saison 2022. Son salaire est estimé inférieur à la moyenne du vestiaire rennais, cette saison. Il a joué dix matches, dont neuf titulaires en Ligue 1 depuis la rentrée.