Stade Rennais – FC Nantes : Qui va gagner le derby selon les bookmakers ?

Le derby de ce soir entre le Stade Rennais et le FC Nantes est l’occasion pour Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris, de retrouver son ancien club, pour la première fois depuis son limogeage en 2017. Outre la rivalité entre ces deux équipes, ce match dans le cadre de l’ouverture de la 22e journée de Ligue 1 possède un réel enjeu sportif. Seulement 5 points séparent Rennes (3e avec 37 points) de Nantes (6e avec 32 points). La confrontation semble indécise, d’après les bookmakers, même si les Rouges et Noirs partent favoris. Une victoire à domicile est cotée à 2,03. Tandis que le partage des points à la fin du temps réglementaire est estimé à 3,05. Un succès du FC Nantes est jugé moins probable (4,29), sachant qu’il ne s’est plus imposé au Roahzon Park depuis…2013. Une disette de 7 ans qui pourrait être stoppée nette demain soir.

Le FC Nantes se déplace avec un groupe affaibli

Mais la tâche s’annonce difficile pour les Canaris. Christian Gourcuff devra composer sans plusieurs cadres de son effectif. Sa charnière centrale ne sera pas de la partie, Nicolas Pallois est blessé alors que Andrei Girotto manquera le déplacement, à cause d’un match de suspension. Kalifa Coulibaly, quant à lui, n’a toujours pas rejoué sur le rectangle vert en championnat, tout le mois de janvier, pour se remettre d’une blessure à la cuisse. Les bookmakers penchent plutôt pour une victoire du Stade Rennais 1-0, coté à 4,84. Mais le match nul est également un scénario envisagé, soit sur le score de 1-1, estimé à 5,23. Ou bien un résultat nul et vierge 0-0 sans qu’aucune équipe se départage, qui paye 6 fois la mise initiale

Les attaquants du Stade Rennais sont favoris pour trouver le chemin des filets

Le match entre les buteurs tourne à l’avantage des attaquants rennais. La cote pour que Mbaye Niang trouve le chemin des filets est à 2,91. Le joueur sénégalais reste sur un doublé contre Angers en Coupe de France (rencontre remportée 5-4). Ses coéquipiers, Adrien Hunou et Raphinha sont respectivement cotés à 3,24 et 3,71. Sans leur principale force offensive, Kalifa Coulibaly, les Nantais pourront compter sur l’attaquant Renaud Edmond pour marquer son deuxième but de la saison en championnat. Un but de sa part paye 3,51 la mise. Moses Simon le suit à la cote de 4,69.