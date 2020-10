Stade Rennais : Jérémy Doku a du gros potentiel… sur FIFA 21

C’est l’un des dossiers chauds, en Ligue 1, qui se sont se clos la dernier jour du mercato 2020, ce 5 octobre, Jérémy Doku a signé au Stade Rennais pour 26 millions d’euros, hors bonus, et une durée de 5 ans. Alors qu’il n’a pas encore foulé les terrains de l’élite française, les supporters bretons s’impatientent de savoir ce qu’il vaut, et jusqu’où ce jeune joueur de 18 ans pourra aller. Sur FIFA 21, du moins, il a le potentiel pour devenir une star du football. Explications…

Jérémy Doku affiche 71 de générale au départ sur FIFA 21

Son transfert s’étant décidé tardivement, Jérémy Doku n’est toujours pas un joueur du Stade Rennais sur FIFA 21, il faudra attendre la première mise à jour pour l’y voir. Il n’y sera pas le meilleur, loin de là, avec une moyenne s’élevant à un modeste 71, en dessous de la note globale de l’équipe (76), mais l’ailier a des arguments à mettre en valeur. Il se démarque surtout par ses capacités de débordement et de un contre un : 92 de vitesse, 77 en dribbles, à quoi ajouter 4 étoiles en gestes techniques. Dans la vraie vie comme sur le titre, il aura la dure tâche de remplacer Raphinha, noté à dix unités devant lui sur l’opus.

Au Stade Rennais, seul Camavinga a autant de potentiel

Jérémy Doku possède un potentiel plus élevé que tous les joueurs du club breton, excepté Eduardo Camavinga. Les deux peuvent atteindre une note de 88, au moins 9 unités de plus que n’importe lequel de leurs coéquipiers. Le jeune belge pourrait même atteindre 99 de vitesse, 88 en dribbles et 83 en passes, de quoi traumatiser les défenses adverses en mode carrière. Il est pour l’instant évalué à 4,9 M€ sur FIFA 21, mais n’a pas encore la chance d’être modélisé, à l’image de Luis Henrique, à l’OM.