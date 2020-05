Stade Rennais – Les coaches qui ont passé le plus de temps au Stade Rennais

Julien Stephan a dépassé le cap des 500 jours, en qualité d’entraîneur du Stade Rennais, il vient tout juste de dépasser Christian Gourcuff qu’il côtoyait lorsque le second dirigeait l’équipe première et l’autre la réserve. Mais Julien Stephan est encore à bonne longueurs de ceux qui ont essoré le banc de touche le plus longtemps au cours de leur carrière.

Près de 7 ans et demi et des titres pour Jean Prouff

Peu de ceux qui composent le top 10 sont toujours en activité. Le premier, Jean Prouff, est décédé en 2008 non sans avoir marqué durablement l’histoire de son club, puisqu’il a passé 2692 jours en tant que gestionnaire des joueurs sur le terrain. C’est sous sa gouverne que Rennes a gagné ses coupes de France 1965 et 71, précédent la dernière, en 2019. D’une époque plus moderne sont dans les 10, Laszlo Bölöni, Philippe Montanier et Paul Le Guen succèdent à Frédéric Antonetti, aujourd’hui dans le rôle du manager général du FC Metz.

Frédéric Antonetti est dans la moyenne

En moyenne, un entraîneur du top 10 des historiques au Stade Rennais, aura passé 1420 jours à la tête du collectif professionnel, c’est-à-dire autant qu’Antonetti et Raymond Keruzoré. A l’exemple de Christian Gourcuff, il arrive parfois qu’un entraîneur licencié ou démissionnaire, revienne une paire d’années plus tard.

Les coaches qui ont passé le plus de temps au Stade Rennais

Philippe Montanier = 933 jours

Michel Le Milinaire = 1086 jours

Salvador Artigas = 1094 jours

Pierre Garcia = 1095 jours

Paul Le Guen = 1095 jours

Laszlo Bölöni = 1095 jours

Raymond Keruzoré = 1460 jours

Frédéric Antonetti = 1460 jours

Henri Guérin = 2191 jours

Jean Prouff = 2692 jours