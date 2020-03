Stade Rennais – Les Pinault perdent une fortune avec le Coronavirus

Toute l’économie mondiale est touchée sans exception. S’il est trop tôt pour mesurer objectivement l’impact du Coronavirus, il y aura des conséquences au virus. C’est une certitude. Certaines se mesurent ou s’estiment déjà, pour ce qui concernent les plus grandes fortunes du globe, auxquelles la famille Pinault, notamment propriétaire du Stade Rennais en Ligue 1.

– 11 milliards de dollars pour les propriétaires du Stade Rennais

Le groupe Kering qu’elle possède, est tourné vers l’industrie du luxe, un secteur durement touché par la crise. Avec les mises en quarantaine de l’Italie et de la France et en l’absence d’acheteurs chinois, le titre a plongé de près de 40% entre le 10 février et cette mi-mars. Conséquence sur la fortune de la famille Pinault, et tel que nous l’avons remarqué à Sportune, elle serait en baisse de 11 milliards de dollars environ sur un an, d’après l’index des milliardaires Bloomberg.

Les Pinault n’en restent pas moins l’une plus grosses fortunes mondiales

Le patrimoine des Bretons est encore large, estimé à 30,3 milliards de dollars (27 milliards d’euros) par Bloomberg en ce 16 mars et un peu moins (29 milliards) de la part de Forbes. Pour Bloomberg, François Pinault et son fils François-Henri aujourd’hui responsable des affaires occupent la 25e place mondiale des plus grandes fortunes de la planète. Pour Forbes, ils glissent sous l’effet de la crise, à la 30e place.