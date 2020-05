Stade Rennais, OL – Ça coûte combien de recruter Wylan Cyprien (OGCN) ?

Quant à un an presque tout pile de la fin d’un contrat, celui-ci n’a pas été prolongé, c’est que le dénouement est proche et peut-être prématurée. Serait-ce le cas de Wylan Cyprien à l’OGC Nice ? Ça y ressemble poqssiblement, car le milieu de terrain axial n’a plus qu’une saison de bail et aucune information n’a filtré sur une éventuelle prolongation. Cela pousse l’idée d’un départ dans l’été, car c’est le dernier pour les Aiglons, pour toucher une indemnité du transfert.

Wylan Cyprien est à une saison de la fin de son bail à l’OGCN

Or Wylan Cyprien est un joueur à forte valeur marchande, à l’échelle du club niçois. Il est valorisé entre 14 et 18 millions d’euros par Transfermarkt et de 10 à 15 millions, de la part de l’Observatoire du football. C’est potentiellement l’un des 10 joueurs les plus chers partis du GYM ; ça n’a donc rien de négligeable. Sachant que le natif de la commune Les Abymes en Guadeloupe, a l’intérêt de la Ligue 1. Il s’écrit au 10 Sport que le Stade Rennais et l’OL notamment le suivraient, pour densifier leur milieu de terrain.

L’OL et le Stade Rennais seraient sur sa piste

Lancé dans le grand bain du professionnalisme avec le Racing Club de Lens, Cyprien a quitté le Nord pour la Cote d’Azur, au cours de l’été 2016. Il a signé à cette occasion un bail de cinq ans, qui lui rapporte un salaire de 150 000 euros bruts mensuels, sans les primes selon les estimations de L’Equipe. Il est sur le podium des plus hauts salaires chez les Aiglons, cette saison 2019-20.