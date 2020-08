Stade Rennais : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

C’est clairement le collectif le plus cher de son histoire que le Stade Rennais aligne, cette saison 2020-21, et encore n’est-il pas encore complet, puisque le club breton cherche à se renforcer en défense et en attaque. Le 11 type du coach Julian Stephan est à ce stade valorisé à 156,5 millions d’euros, sur ce mercato, à l’addition des joueurs qui le composent.

Un 11 valorisé à 156,5 M€. Et possiblement plus avec Camavinga

Et encore l’estimation est-elle rendue plus hasardeuse par le profil d’Eduardo Camvinga. Pas majeur (17 ans), et déjà très prometteur, le milieu de terrain axial est un gamin précoce, de nature à exploser quelques records si d’aventure un club venait à se positionner sur lui. Quarante millions d’euros, c’est déjà énorme et plus que n’importe quel autre cession opérée par Rennes dans son passé. Mais ce n’est peut-être pas assez pour celui que le Real Madrid suivrait de (très) près.

Un effectif riche en valorisation, moins en quantité pour cette saison charnière

En moyenne, un joueur du 11 type du Stade Rennais, saison 2020-21 est estimé à 14 millions d’euros, comme quasiment Maouassa en défense à gauche, Bourigeaud dans l’entre-jeu et Martin Terrier, fraîchement recruté depuis l’Olympique Lyonnais, pour occuper l’aile gauche. Le collectif rennais ci-dessous (qui est le 11 type de la saison donné par le journal L’Equipe) inclut tous les joueurs les plus chers du groupe, à chaque poste. Julien Stephan a de la profondeur de banc, mais avec la Ligue des champions et un match à disputer tous les trois jours ou presque pour commencer la saison, le troisième du dernier championnat de France, doit encore s’étoffer.

Le onze type du Stade Rennais 2020-21 sur le mercato