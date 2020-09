Stade Rennais : Quel est le budget du club dédié à la formation ?

Si le Stade Rennais progresse à grande vitesse vers les sommets du football français, il le doit (aussi) au travail de formation, symbolisé pour ce qu’il produit de mieux, par l’émergence au plus haut niveau, d’Eduardo Camavinga. Le phénomène Camavinga devrait-on écrire, qui est passé en moins d’un an et avant sa majorité, d’espoir en apprentissage, à membre de l’équipe de France. Avec lui et les autres qui poussent ou ont déjà percé, le Stade Rennais revendique le 2e centre de formation le plus performant du pays, cette année 2020.

Le Stade Rennais a le 2e centre de formation de France en 2020

Classé entre le Paris Saint-Germain, premier, et l’Olympique Lyonnais, longtemps référence nationale en ce domaine. Ça prouve qu’en ce sens à Rennes, le travail paie. Et justement, pour avoir ces résultats, le club à la propriété de la famille Pinault consacre cette saison 2020-21, 7 millions d’euros à sa pouponnière à talents. Pour un budget dédié au groupe des professionnels de 105 millions, en 2020-21. En retour, confiance est donnée par Julien Stephan, le coach, aux pouces du club. Outre Camavinga, la latéraux Truffert ou Soppy ou encore l’attaquant, Georginio Rutter se sont fait une place dans le groupe fanion.

Une politique tournée vers la formation

« Le centre de formation est au coeur de notre politique et de notre stratégie », glisse dans les colonnes de L’Equipe, le président rennais, Nicolas Holveck, qui ajoute : « Nous souhaitons nous appuyer sur nos jeunes pour continuer à avancer ». Ça n’a pas toujours transpiré la saison dernière, puisque les U21 ont disputé 15,9% du temps de jeu total du Stade Rennais, en Ligue 1. C’est un ratio plutôt dans la moyenne donnée par l’Observatoire du football, derrière l’étude. Calculé par Transfermarkt, Rennes aligne le cinquième effectif (au sens large de tous les joueurs du groupe professionnel) le plus jeune de la Ligue 1, à 24,4 ans. Selon L’Equipe, sur les dix dernières saisons, 34 joueurs formé au club, ont évolué en Ligue 1.