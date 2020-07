Stade Rennais, RC Lens, FC Nantes… Les budgets de la L1 2021 que l’on connait déjà

Un par un, les clubs de football professionnel de France, passent leur grand oral. C’est chaque année en ce mois de juillet le moment de présenter les chiffres à la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), celle qui valide les comptes et décide de sanctions si les règles ne sont pas appliquées. L’occasion également de se projeter sur la saison à venir et de prévoir le budget de route à tenir. A cet instant de l’été, on le connait pour une dizaine d’entre eux.

Le Stade Rennais et le FC Nantes au coude à coude sur les budgets de la saison

Dont celui du Stade Rennais, qui disputera peut-être la première Ligue des champions de son histoire, s’il se qualifie aux préliminaires. Il est prévu 80 millions d’euros pour couvrir l’exercice 2020-21. Pas beaucoup plus que donnés chez le voisin et rival du FC Nantes, à 75 M€. Les clubs de l’ouest ont tous déjà annoncé la couleur, ça vaut également pour le SCO Angers (45 M€), le Stade Brestois (de 30 à 40 M€) et le promu FC Lorient (40 à 45 M€). Lequel alignera un budget comparable à celui du RC Lens, qui l’accompagne dans l’élite.

Les promus RC Lens et Lorient affichent la couleur, d’autres se font attendre

Restent les clubs les plus riches, dont on n’a pas encore les estimations. Comment le PSG, l’OM, l’OL ou le LOSC ont traversé la crise ? Et quelles perspectives ont-ils pour la saison à venir ? Certainement pas les mêmes. Quid également des Girondins de Bordeaux fracturés en deux entre le club et ses actionnaires d’un côté et ses suiveurs de l’autre ? La DNCG attend la direction du club le 7 juillet, nul doute qu’elle aura des questions à poser, sur la pérennité du projet, alors que la saison dernière s’est achevée sur un nouveau bilan déficitaire.

Les budgets de la Ligue 1 2020-21 que l’on connait déjà

Rennes = 80

Nantes = 75

Reims = 70

Montpellier = 54,5

Dijon = 50

Lens = 46

Angers = 45

Lorient = 40-45

Nîmes = 40

Brest = 30-40