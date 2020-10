Stade Rennais signe le mercato le plus cher de son histoire

Alors que le mercato 2020 est officiellement terminé, l’heure est au bilan pour les clubs. Il était moins compliqué pour certains de Ligue 1 que pour d’autres, comme le témoigne l’activité du Stade Rennais durant celui-ci. Au sortir d’une excellente saison, ponctuée par la première qualification en Ligue des Champions de son histoire, le club breton a mis les bouchées doubles cet été, et réalisé le mercato le plus cher de son histoire.

L’intersaison de tous les records pour le Stade Rennais

La signature de Jérémy Doku, pour 26 millions d’euros, hors variables, y est pour quelque chose. Avec cette opération, le Stade Rennais signe son record sur une seule signature, 20 ans après le flop Lucas Severino, qui lui avait coûté 21,3 M€. Additionné au reste des acquisitions des Bretons, cela donne un mercato à 71 millions d’euros de dépenses (indépendamment des possibles variables sur chaque opération), du jamais vu dans l’histoire du club, dépassant celui de l’année dernière de plus de 10 M€.

Un mercato qui ne revient pas si cher que ça

Même si les sommes dépensées sont une première à Rennes, elles sont justifiées et couvertes par les ventes et les résultats sportifs du club. Avec le départ d’Edouard Mendy à Chelsea contre 24 M€ d’indemnités et de Raphinha à Leeds, pour 17 M€ assortis de bonus, le Stade Rennais couvre une partie de ses dépenses de l’intersaison. L’autre partie est couverte par ses récentes performances dans l’élite française. Alors qu’ils n’avaient pas vraiment prédit cela, et donc pas budgétisé en conséquence, les Rennais se sont retrouvés à la 3ème place de Ligue 1 à la fin de la dernière saison. Leur qualification en Ligue des Champions leur a alors déjà assuré une enveloppe de 15,25 M€, à laquelle pourrait encore se rajouter les éventuelles victoires en phase poules, à 1,5 M€, et les matches nuls, à 500 000€.

Les 5 mercatos les plus chers de l’histoire du Stade Rennais

2020-21 : 71 M€ 2019-20 : 60,1 M€ 2017-18 : 53,9 M€ 2000-01 : 36,89 M€ 2010-11 : 22,2 M€

Estimations des indemnités cumulées sur les transferts, hors variables possibles sur certaines opérations