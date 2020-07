Stade Rennais : Un record d’abonnés battu pour débuter la saison 2021

Les supporters du Stade Rennais seront encore plus fidèles la saison prochaine. Selon Ouest France, la campagne d’abonnements se dirige vers un record. Ce mardi 28 juillet, le quotidien évoquait un chiffre de 15 000 abonnés en 2021. C’est plus de la moitié de la capacité d’accueil du Roazhon Park.

Malgré la pandémie qui rend la situation instable dans le foot, notamment pour l’accès au stade, les fidèles rennais ne se découragent pas. La troisième place obtenue lors du dernier exercice, synonyme de barrage en Ligue des Champions (pour le moment car le prochain vainqueur de l’Europa League pourrait qualifier directement le club breton en C1), a fait son effet. De 8 000 abonnés en 2018-19, le club breton passe quasiment au double, en seulement deux ans. À noter, la saison passée, les Rouge et Noir étaient déjà près de 14 000 à s’être liés au club. Le beau parcours en C3 (éliminé en huitième de finale face à Arsenal, 3-1, 0-3) et la victoire en Coupe de France face au PSG (2-2, 6-5 t.a.b.) avaient suscité un certain engouement chez les supporters.

Les Bretons ne résistent pas face à la C1

Avec cette barre des 15 000 abonnés dépassée, les Rouge et Noir égalent le record de 2007-08. À l’époque, les bretons étaient européens également. Ils pourraient également devancer l’ASSE, sixième formation en France en terme d’abonnements (15 400), lors du dernier exercice. La campagne touche à sa fin ce vendredi 31 juillet, à 17h. Elle aura durée un peu plus d’un mois (début 23 juin). La première rencontre de Ligue 1, à domicile, pour les hommes de Julien Stéphan, est prévue pour le 29 ou 30 août. Il sera dur voire impossible d’apercevoir tous les fidèles dans l’enceinte quand on sait que le nombre de supporters dans les stades est limité à 5 000, par le gouvernement, pour le moment.