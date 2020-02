Super Bowl 2020 – Garoppolo vs Mahomes : quel quarterback gagne le plus ?

Ils sont l’un et l’autre des successeurs de Joe Montana. Plus grand quarterback de son époque, Joe Cool a fréquenté les deux franchises qui s’affrontent au Super Bowl 2020, ce dimanche : les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. A gauche pour les Chiefs, Patrick Mahomes sera à la manoeuvre des troupes. A 24 ans, il est plus jeune que son rival d’en face Jimmy Garoppolo (28 ans) et également le moins payé des deux, cette saison.

Patrick Mahomes promis à devenir le numéro un de la NFL ?

Détaillé aux US, il est sur la troisième années de son contrat à 16 425 786 dollars (14,8 M€), sur quatre ans. Soit une moyenne à près de 4,1 millions de dollars la saison, que complète une prime à la signature de 10 millions de dollars. Patrick Mahomes a une cinquième saison en option avec la franchise de Kansas City. Mais d’après certains écrits, le MVP de la saison dernière devrait être prolongé et revalorisé, à des hauteurs possiblement proches des 40 millions de dollars la saison. Il serait programmé pour devenir le prochain joueur le mieux payé de toute la NFL.

Jimmy Garoppolo le mieux payé du Super Bowl 2020

Pour l’heure, il courbe l’échine face à d’autres, dont son adversaire direct du jour, Jimmy Garoppolo. De doublure de luxe de Tom Brady à la Nouvelle-Angleterre, il est devenu numéro un chez les 49ers. Et c’est en conséquence qu’il a paraphé son contrat sur cinq ans, à 137,5 millions de dollars (124 M€), ou 27,5 M$ par an. Il est à ce titre, le joueur le mieux payé sur le terrain du Super Bowl 2020. Mais tel que nous l’observions ce samedi, aucun n’appartient au top 10 des plus hauts salaires de la saison de NFL, qui s’achève ce dimanche au Sun Life Stadium, à Miami.