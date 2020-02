Super Bowl 2020 – Les 10 joueurs les mieux payés de la saison de NFL

Ne cherchez pas, sur le terrain du Super Bowl 2020, les joueurs les mieux payés de la saison bientôt achevée de NFL, car aucun n’appartient, ni à la franchise des Chiefs de Kansas city, ni à celle des 49ers de San Francisco qui s’affrontent dans la nuit de dimanche à lundi (à l’heure française), au Sun Life Stadium, à Miami. D’après les chiffres donnés par Forbes aux Etats-Unis, ils évoluent ailleurs, sur le continent nord-américain.

Aucun des 10 joueurs les mieux payés dispute le Super Bowl 2020

Ailleurs, mais principalement à Seattle, où évolue Russell Wilson. Pour lui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il a gagné (79 M$, 71 M€), presque le double que tous les autres joueurs de la Ligue, en 2019 au cumul du salaire plus les primes (70 M$, 63 M€), et du sponsoring (9 M$, 8 M€). Et comme un bonheur vient rarement seul, il annonce à quelques temps du Super Bowl 2020, la naissance de son troisième enfant, avec la chanteuse Ciara.

Heureux Russell Wilson qui domine largement toute la NFL

Russell Wilson écrase toute concurrence avec son salaire démentiel chez les Seahawks de Seattle. Celui de Ben Roethlisberger est de 25 millions de dollars inférieur, et c’est lui qui suit Wilson dans la liste. Tous deux et la majorité du top 10 sont des quarterback, car dans la liste des nombreux postes que distribue la discipline, c’est celui du chef d’orchestre à la baguette des mouvements offensifs. C’est de fait l’un des plus importants, ce qui justifient que ceux qui l’occupent soit plus bankable que leurs camarades. Au football tel que le pratiquent nos voisins américains, les écarts de salaires peuvent être importants entre tous les joueurs.

La légende Tom Brady dans le top 10 des mieux payés

Cumulés, les 10 joueurs les mieux payés de la saison de NFL pèsent 376,5 millions de dollars (339 M€), salaires et sponsoring compris. Soit une moyenne à 37,65 M$, proche de ce qu’a touché le plus âgé, mais surtout plus capé de tous : Tom Brady, 42 ans. Un monument de sa discipline car l’homme le plus titré de l’histoire, avec six Super Bowl à son actif. Le classement détaillé est à lire ci-dessous.

Les 10 joueurs les mieux payés de la saison de NFL

1. Russell Wilson (Seahawks de Seattle) = 79 M$

2. Ben Roethlisberger (Steelers de Pittsburgh) = 46 M$

3. Drew Brees (Saints de La Nouvelle-Orléans) = 39 M$

4. Tom Brady (Patriots de la Nouvelle-Angleterre) = 35 M$

5. Nick Foles (Jaguars de Jacksonville) = 32,8 M$

6. DeMarcus Lawrence (Cowboys de Dallas) = 31,3 M$

7. Kirk Cousins (Vikings du Minnesota) = 29,8 M$

8. Trey Flowers (Lions de Détroit) = 29,1 M$

9. Brandin Cooks (Rams de Los Angeles) = 28 M$

10. Matt Ryan (Falcons d’Atlanta) = 26,5 M$