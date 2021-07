Test et avis des chaussettes de foot Ranna

Olivier Giroud porte des chaussettes signées Ranna

La marque Ranna s’est spécialisée dans les sous-vêtements de performance pour permettre aux sportifs et plus précisément aux footballeurs de tout niveau, d’obtenir un gage de performance important grâce au port de leurs produits. Principalement connue pour la création de chaussettes adaptées à la pratique du football, Ranna est une valeur montante qui n’a littéralement rien à envier aux grands fabricants du monde du sport, bien au contraire.

Spécialistes à la française

Grâce à un catalogue concis, la marque française Ranna prouve bel et bien qu’elle privilégie la qualité avant toute autre chose. Avec deux gammes de paires de chaussettes et une de boxer sport, l’innovation et la recherche de la performance sont mises en avant systématiquement par la marque basée à Strasbourg. Le catalogue est en conclusion, une réelle force, prouvant par lui-même la qualité haut de gamme et haute performance des trois produits proposés. Notre dévolu s’est pour le moment jeté sur les chaussettes R-One Grip disponibles sur le site internet de Ranna, que nous avons bien évidemment testé pour vous.

Un prolongement du pied

Une seconde peau ! Le port de la chaussette phare de Ranna est plus qu’agréable étant donné qu’on aurait presque tendance à l’oublier. Après de longues minutes à jouer, de nombreux changements de direction et une transpiration abondante, jamais nos chaussettes n’ont bougé. L’absence de frottement est un avantage exceptionnel puisqu’il altère totalement l’apparition d’ampoules ou de douleurs, notamment sur surface sèche.

Le grip est indécent

Testé par nos soins sur plusieurs types de joueurs de football, à savoir un ailier rapide, un avant-centre aux changements de direction brutaux et un défenseur relativement puissant, le grip de la chaussette a récolté les mêmes lauriers, peu importe son utilisateur. Grâce à une technologie innovante, la chaussette de Ranna est équipée d’une semelle anti-dérapante qui permet au pied de rester là où il doit se trouver. Une aubaine lors de changements de direction, de sauts, d’accélération ou de tant d’autres actions courantes lors de la pratique du football.

Un maintien permanent

Autre force majeure, les placements étudiés de tiges de compression autour de la chaussette, sans que cette dernière ne serre trop le pied, même en cas de fortes chaleurs. Ces points de compression maintiennent plus fermement la cheville et le pied. Il s’agit là d’un soutien fondamental aux joueurs fragiles des membres inférieurs ou auteurs de changements de direction mettant à mal la robustesse de leurs chevilles.

Des clients satisfaits

Selon les commentaires des clients de la marque, la chaussette est comme nous le pensons, une grande réussite. Fait important à mentionner, il s’agit de vrais clients de la marque et non de faux témoignages, malheureusement très présents sur des sites marchands.

Adoptées par les plus grands

Il il est toujours intéressant de remarquer et notifier les habitudes de certains sportifs professionnels et plus particulièrement footballeurs, qui ont pour la plupart, la particularité d’être très exigeants. Sous-contrat avec des équipementiers majeurs et pourvoyeurs de nombreux produits à longueur d’année, Olivier Giroud et Moussa Sissoko ont pourtant choisi de faire confiance à cette petite entreprise française pour porter leurs chaussettes à l’entraînement et en match. Un gage de qualité pour des sportifs de haut niveau et une reconnaissance accrue du travail de la marque Ranna.

Les chaussettes R-One Grip de Ranna sont un produit qui permet à n’importe quel joueur de n’importe quel niveau de ressentir un alliage parfait entre performance et confort. Les chaussettes sont comme une seconde peau et tout est fait pour que le football soit au cœur de tout. Nous vous les conseillons, les yeux fermés !