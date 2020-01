TFC – Ça coûte combien de recruter Lovre Kalinic (Aston Villa) ?

A Toulouse les besoins sont multiples cet hiver, pour palier toutes les carences d’un début de saison catastrophe pour le club. A mi-saison passée le TFC est dernier en Ligue 1, il y a urgence à réagir et renforcer certains postes. Celui des gardiens notamment, car il se murmure l’intérêt du club pour Lovre Kalinic. Pour concurrencer sinon doubler Baptiste Reynet ? Selon le Daily Mail en Angleterre, ce serait l’idée de la manoeuvre, toutefois sous la forme d’un prêt, avec le portier d’Aston Villa.

Le TFC en quête d’un nouveau gardien sur ce mercato ?

Vice-champion du monde avec la Croatie en 2018, Lovre Kalinic est arrivé au mercato d’hiver dernier à Aston Villa. Il joue peu en Angleterre, avec huit matches disputés sous ses nouvelles couleurs. Recruté pour un peu plus de six millions d’euros depuis La Gantoise en Belgique, il n’en vaudrait plus tant désormais. Pour Transfermarkt, sa cote marchande est plutôt de moitié, à 3,5 millions d’euros, tandis qu’il est estimé plus cher entre 4 et 7 millions par l’Observatoire du football. Cela se justifiant surement, par la longueur restante de son contrat chez les Villans.

Lovre Kalinic est sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2023

Avec le club de Birmingham, Lovre Kalinic s’est engagé sur une longue durée de quatre ans et demi, pour une échéance fixée au soir du 30 juin 2023. Son contrat lui vaudrait un salaire proche de 80 000 euros bruts mensuels, d’après les chiffres de Spotrac. D’après les estimations du journal L’Equipe sur les revenus des Toulousains, cela équivaudrait peu ou prou aux émoluments de Baptiste Reynet, titulaire du poste chez les Violets. Le Daily Mail, enfin, évoque l’intérêt de Genk en plus de celui de Toulouse.