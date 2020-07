TFC : RedBird Capital Partners nouveau propriétaire des Violets

Les négociations entamées il y a plusieurs semaines ont fini par aboutir à la finalité visée : ce lundi RedBird Capital Partners annonce être le nouvel actionnaire majoritaire du Toulouse Football Club, après avoir acquis 85% des parts, contre 15% restants à Olivier Sadran, jusqu’alors propriétaire des Violets. Il ne sera plus le président, remplacé dès-à-présent par Damien Comolli, mais reste un membre du conseil d’administration.

Le TFC passe sous pavillon américain

Damien Comolli, anciennement directeur sportif en Ligue 1, en Premier League ou plus récemment au Fenerbahçe, en Turquie, prend de l’épaisseur avec un nouveau rôle à la tête du club toulousain, tout juste relégué en Ligue 2. Le chantier est grand, mais le projet ambitieux. « Je suis ravi et honoré de devenir le nouveau président du Toulouse FC, dit ce dernier dans le communiqué d’annonce. Toulouse est une ville extraordinaire avec un club de football qui a l’opportunité et la capacité de réussir. C’est une ville au talent unique et nous sommes déterminés à continuer à mettre toute notre énergie à accompagner et soutenir les jeunes par le sport à travers toute l’Occitanie. Le Club a un très grand potentiel et je suis impatient de travailler avec les joueurs, notre staff et RedBird pour réaliser notre ambition de construire un avenir solide pour le Club. »

Damien Comolli succède à Sadran à la présidence

RedBird est un fond d’investissement engagé dans le monde du sport, notamment aux Etats-Unis sur son territoire géographique. Il disposerait actuellement d’un portefeuille d’actifs sous sa gestion estimé à près de 4 milliards de dollars. Le coût de ce rachat n’est pas indiqué, mais selon L’Equipe en mars, il pourrait avoisiner les 20 millions d’euros.