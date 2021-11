Top 14 : Le RC Toulon augmente son capital pour supporter les pertes

Les actionnaires du RC toulon ont décidé d’augmenter le capital social, à hauteur de près du double de ce qu’il était précédemment.

Parce que le monde sportif sort de deux saisons très compliquées, par la conséquence du Covid-19 et de ses effets sur l’économie, notamment par l’absence de public dans les stades, de nombreux clubs ont essuyé des pertes, de plus ou moins forte importance. Et chacun s’emploie à les réduire, ou mieux les compenser. Le Top 14 rugby n’y fait pas exception. Selon nos informations, à Sportune, le RC Toulon vient en effet de procéder à une augmentation de son capital, ordonnée sur la fin du mois d’octobre.

Le capital social du RC Toulon passe de 1 531 253 à 2 943 137 €

Le 28 octobre dernier, réunis en assemblée générale, les actionnaires de la société S.A.S.P. Rugby Club Toulonnais, ont voté à l’unanimité, l’augmentation du capital social, d’un montant de 1 411 884 euros, pour le porter de 1 531 253 euros, à 2 943 137 euros, par l’émission de 23 780 123 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 0,059372468 euros. Le capital social est ainsi désormais divisé en 49 570 744 actions, au montant de la valeur nominale indiqué précédemment.

Le Top 14 n’a pas été épargné par les effets de la crise et des huis clos dans les stades

Cela, faisant suite au dépôt des comptes annuels de l’exercice 2020-21, au 30 juin dernier. Le RC Toulon sort de saisons couteuses et déficitaires, à plus de 10 millions d’euros net de pertes, en 2019, puis en suivant, en 2020.