Top 14 : Les budgets de tous les clubs, cette saison 2020-21

La deuxième journée du Top 14, saison 2020-21 se dispute ce week-end. Le championnat de France de rugby a repris le chemin des matches, non sans une certain appréhension de la part de tous les acteurs, après la fin avortée de la saison dernière, pour les raisons sanitaires mondiales que l’on sait. Economiquement parlant, les conséquences sont sévères. Et les perspectives pas forcément réjouissantes, tant que planera l’incertitude sur la présence ou non de public dans les stades. C’est une ligne de revenus en moins ou moindre, qui ne peut être compensée à court terme.

Baisse du prévisionnel plus importante à Clermont

Résultat, la majorité des budgets de la saison 2020-21 du Top 14 sont à la baisse. Freinant la tendance justement contraire de l’exercice précédent, qui voyait quasiment toutes les équipes présenter des chiffres à la hausse. C’est Clermont qui accuse la baisse la plus importante. Le club toujours vice-champion de France en titre, puisque 2020 n’a sacré personne, passe du troisième budget (à 33,7 M€), au sixième plus élevé de son championnat, en baisse de 4,8 M€, à 28,9 millions. Il est le même que celui du racing 92.

L’UBB dans la moyenne des budgets de la saison de l’élite du rugby

En moyenne sur la saison entamée, le budget d’un club du Top 14, dépasse les 25 millions d’euros. Comme l’équivalent de l’Union Bordeaux-Bègles, l’une des formations qui compte justement parmi les favoris pour le titre final. Le club girondins menait le classement de son championnat de France, avant son interruption, au printemps dernier.

Tous les budgets du Top 14 rugby 2020-21 et leur évolution sur un an