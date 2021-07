Tour de France 2021 : Les coureurs les mieux payés du Tour

Christopher Froome est le coureur le mieux payé du Tour de France 2021.

Ils sont presque tous là, alignés sur le Tour de France 2021, les coureurs les mieux rémunérés du peloton cycliste professionnel. Presque, car il en manque un, et pas n’importe lequel puisque c’est d’un ancien vainqueur de la Grande boucle dont on vous parle : le Colombien Egan Bernal, vainqueur en 2019 et récent lauréat du Tour d’Italie.

Trois des 10 plus gros salaires chez Ineos

Avec son salaire estimé à 2,8 millions d’euros brut la saison, il est le cinquième coureur qui gagne le plus dans le monde, cette saison. Et avec lui, ses camarades d’Ineos dominent sur la balance. Rien que sur ce Tour de France 2021, ils sont trois du team anglais (plus gros budget des équipes en course), dans le top 10 des salaires les plus élevés. Mais aucun, n’est pourtant juché sur le podium.

Froome domine le peloton, Alaphilippe dans le top 10

Au sommet il y a Chris Froome, depuis que l’Anglais a justement quitté… Ineos, pour rejoindre l’équipe Israel Startup Nation, dont il est le nouveau leader. Il a signé un contrat sur trois ans, payé 5,5 millions d’euros brut la saison intégrale. Un Français se glisse dans ce classement, il s’agit du champion du monde et premier porteur du maillot jaune, Julian Alaphilippe. Lui gagne 2,3 millions d’euros par an de la Deceuninck-Quick Step et probablement plus depuis sa récente prolongation, signée en avril dernier, jusqu’en 2024.

3,25 M€ le salaire moyen d’un coureur du top 10

En moyenne, un coureur du top 10 des salaires du Tour de France 2021 gagne 3,25 millions d’euros, non loin de ce que justifie le Gallois, Geraint Thomas, chez Ineos. Les salaires ci-dessous sont exprimés en brut et des estimations, données en début de saison, par le quotidien belge, Het Nieuwsblad.

Les coureurs les mieux payés du Tour de France 2021