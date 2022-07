Tour de France 2022 : A mi-parcours, Jumbo Wisma écrase le Tour sur les primes gagnées

Pour beaucoup grâce à Wout Van Aert, la Jumbo Wisma domine sur les primes distribuées depuis l’entame du tour de France 2022.

A mi-parcours ou quasiment, de l’édition du Tour de France 2022, l’organisateur ASO a dévoilé la première salve du montant des primes distribuées aux équipes, depuis le départ de Copenhague, le 1er juillet dernier. Les coureurs engagés ont cumulé un total de presque 350 000 euros, sur les 2,282 millions d’euros de l’enveloppe totale promise sur cette Grande boucle. En attendant la plus grosse part versée selon le classement final de chacun, avec 500 000 euros annoncés pour le vainqueur.

82 140 € de primes pour la Jumbo Wisma depuis le départ du Tour de France 2022

Tadej Pogacar est programmé à cet effet et peut-être alors, grâce à lui, UA Emirates terminera son Tour, en tête sur les primes. Pour l’heure c’est sa concurrente principale, la Jumbo Wisma, qui s’adjuge le plus gros de la dotation, avec 82 140 euros remportés. Cela, tenant pour beaucoup, à la performance du remuant belge Wout Van Aert, trois fois deuxième et deux fois vainqueur d’étapes (payée 11 000 euros chacune), en plus de porter le maillot vert sur ses épaules, après avoir passé quelques jours en jaune.

Moins de 1 000 euros à l’opposé pour le team Astana – Qazaqstan

Les écarts sont déjà très importants entre les extrêmes, car tandis que la formation néerlandaise, Jumbo Wisma, approche à grand pas des 100 000 euros, le collectif Astana – Qazaqstan, n’a pas encore franchi la barre des milles euros. Rappelons qu’il est de tradition que ces primes, même si elles sont gagnées par un coureur en particulier, sont généralement partagées entre tout le monde, des coureurs au staff, en passant par les mécanos, ou les soignants. Car le vélo est un sport individuel qui construit ses succès, à la force de plusieurs.

Les primes gagnées par les équipes à mi-Tour de France 2022

1. Jumbo-Visma = 82 140 €

2. UAE Team Emirates = 37 210 €

3. Quick-Step Alpha Vinyl = 30 520 €

4. Ineos-Grenadiers = 23 780 €

5. Team BikeExchange-Jayco = 23 620 €

6. EF Education-EasyPost = 20 610 €

7. Alpecin-Deceuninck = 15 830 €

8. Israel-Premier Tech = 14 200 €

9. Intermarché – Wanty Gobert = 14 020 €

10. AG2R-Citroën = 13 770 €

11. Cofidis = 11 750 €

12. Trek-Segafredo = 8 930 €

13. Groupama-FDJ = 8 880 €

14. Bora-hansgrohe = 8 650 €

15. Team TotalEnergies = 7 650 €

16. Movistar = 5 170 €

17. Bahrain-Victorious = 5 120 €

18. Team Arkéa-Samsic = 4 910 €

19. Lotto-Soudal = 4 290 €

20. Team DSM = 3 850 €

21. B&B Hotels-KTM = 3 700 €

22. Astana – Qazaqstan = 600 €