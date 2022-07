Tour de France 2022 : Quels sont les vélos les plus chers des équipes du Tour ?

Les vélos du Tour de France 2022 sont des bijoux de technologie.

Des deux roues au prix de petites citadines neuves, mais des machines de haute technologie, au service de ceux qui en font le meilleur usage. Les vélos des 176 coureurs du Tour de France 2022, avoisinent et pour majorité dépassent, les 10 000 euros à l’achat (hors options possibles de chacun), un prix surtout justifié par l’usage poussé du carbone, associé aux meilleurs composants du marché, sur les freins et les transmissions.

Ce que coûtent les vélos du Tour de France : Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (Cube C:68X) = 7 000 €

Des vélos du tour de France 2022 au prix de voitures citadines

Les vingt-deux formations de la Grande Boucle ont toutes plusieurs versions des vélos, adaptées aux profil des étapes (de plaines, de montagnes, ou en contre-la-montre), à des prix qui diffèrent selon la version, et qu’elles colorent traditionnellement en fonction des sponsors. Parfois, comme chez les FDJ-Groupama, garçons et filles ont la même monture ; de la marque Lapierre pour l’équipe française.

Des tarifs qui varient du simple au double selon les modèles

Aux extrêmes, et hors cas particuliers ( le vélo Cube C:68X de l’équipe belge Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux est le plus abordable en tarif, proche des 7 000 euros. C’est la moitié des modèles BMC, d’AG2R-Citroën Team, Pinarello, d’Ineos Grenadier, Colnago V3Rs de UAE Emirates, ou Ridley, de la Lotto-Soudal. En moyenne, un vélo du Tour de France 2022 vaut un peu plus de 11 600 euros, non loin du coût des machines d’Astana Qazaqstan, de TotalEnergies, de BikeExchange Jayco, de Cofidis, de Jumbo-Visma, de Quick-Step Alpha Vinyl ou d’EF Education-EasyPost.

Tous les vélos du Tour de France 2022, les modèles et ce qu’ils valent sont à découvrir en images, dans la galerie ci-dessus.