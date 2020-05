Un appel aux dons pour soutenir les clubs sportifs de France

Le sport français trinque. On le sait pour l’élite, quand les dirigeants tirent la couverture à eux, chacun pour défendre sa cause. Mais la base elle est aussi est en souffrance, pour ce qui concerne tout le monde amateur et les clubs sportifs communaux, durement impactés par la crise sanitaire et ses effets. Notamment financiers. C’est à eux et tous les clubs de l’Hexagone que s’adresse le projet « Soutiens Ton Club ».

La campagne « Soutiens Ton Club » pour aider le sport français

C’est une opération collective, menée par le ministère des Sports, la Fondation du Sport Français, le Comité National Olympique et Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif Français, l’Agence Nationale du sport et les associations représentant les collectivités locales. Elle vise à sensibiliser les Français sur les difficultés que génère la situation, alors que l’on ne sait même pas, quand la pratique sportive pourra officiellement reprendre. Et sous quelles conditions.

Donner à l’association de son choix. Un geste déductible d’impôts

Sur la plateforme « Soutiens Ton Club », il est possible de faire un don à l’association de son choix. Sur ces dons choisis, 10% seront relevés pour être ensuite réaffectés à des clubs jugés plus en difficultés, pour une plus juste répartition des soutiens. « Notre pays compte 360 000 associations sportives qui accueillent plus de 16 millions de licenciés, détaille la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Ce réseau est la richesse du sport français. Dans cette crise sans précédent, le Gouvernement a veillé à ouvrir tous ses dispositifs de soutien aux associations (chômage partiel, fonds de solidarité, report ou exonération de charges, etc…) et le ministère des Sports travaille avec tous les acteurs du sport à un plan de relance. Mais les associations ont aussi besoin de la mobilisation de chacun. »

Pour inciter le plus grand nombre à donner, les responsables de l’opération précisent qu’elle « ouvre aux particuliers et entreprises donateurs des clubs sportifs, la possibilité de bénéficier des déductions fiscales selon les dispositions prévues par la loi et ce, dans un cadre totalement sécurisé. » Formulé plus simplement, les dons sont déductibles d’impôts.