« Un enfant, un vélo » : 5e année de l’opération et déjà 700 vélos offerts

En cinq ans de partenariat avec le Tour de France, le groupe Century 21 a distribué 700 vélos récupérés et réparés, à des enfants et familles modestes.

Cinq ans que le groupe Century 21 est un partenaire du Tour de France. Et autant d’années qu’il mène l’opération « un enfant, un vélo », qui vise à récupérer les vieux cyclos oubliés, les réparer, puis les distribuer aux enfants les plus modestes. Au bilan sur la période, plus de 700 ont été donnés à différentes associations locales, selon les régions traversées.

Le parrain et les partenaires mobilisés sur plusieurs étapes du Tour

A Calais, le 5 juillet, le parrain de l’opération, Bernard Hinault a remis les premiers vélos de ce Tour. Puis Marie-José Perec et d’autres guests, le 6 juillet à Arenberg, non sans avoir avant, pour la championne olympique, pédalé les 30 derniers kilomètres de l’étape. Le 17 juillet, la nouvelle star de la natation, Léon Marchand, sera à l’arrivée de l’étape, à Carcasonne. Et l’opération se poursuivra, en suivant, sur le Tour féminin, à Reims. Ce jour du 26 juillet, 15 enfants du Secours Populaire recevront un vélo.

Une opération menée avec le concours des agences Century 21

« Cette opération s’inspire du succès de la collecte de jouets organisée par le réseau depuis 2013 et s’appuie sur des valeurs qui nous sont chères : solidarité, proximité, partage. Le Tour de France est toujours une magnifique occasion de vivre de belles émotions avec le public. Cette année encore, l’implication de grands champions et de personnalités connues du public va allumer les étoiles dans les yeux de ces enfants passionnés de sport », explique Charles Marikanis, le président du groupe Century 21 qui a mobilisé l’étendue de ses 104 agences, pour soutenir le mouvement.