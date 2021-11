Un smartphone pour les sportifs les plus remuants

Aurélien Ducroz est parti sur la Transat Jacques Vabre, avec le nouvel Action X5 de Crosscall. L’occasion de démontrer la solidité de l’appareil de son sponsor, au milieu des océans déchaînés, sur son bateau Class40.

Sport et technologie deviennent indissociables, mais ils ne sont pas toujours conciliables, selon les disciplines pratiquées. C’est à toutes celles et ceux qui remuent sans cesse, que s’adresse la marque française, Crosscall. Et son dernier smartphone dévoilé, cette semaine : l’Action X5. Parce que « la vie est meilleure en mouvement » (« Life is better in action »), tel que le dit le slogan, associé à l’appareil.

Action X5, le nouveau smartphone signé Crosscall

Conçu pour les sports les plus extrêmes en extérieur, dans les airs ou sous les océans, cet Action X5 se distingue des modèles du marché courant, par sa robustesse qui le rend imperméable aux chocs du quotidien (un téléphone qui tombe de la poche du pantalon, par exemple) et étanche à l’eau, qu’elle soit de mer ou chlorée. Un chiffre en exemple : le verre de l’écran est 60% plus épais, que ceux de l’industrie de masse.

Un appareil dédié à tous les sportifs de l’extrême

Sous la coque résistante, la logistique de l’action X5 est à la mesure des athlètes qui vont le pratiquer. A savoir qu’il est équipé de trois caméras, pour des prises de vues, d’images ou de vidéos sous tous les modes. Et bien évidemment, en toutes conditions de météo ou d’atmosphère. Même sous l’eau. Pour son élaboration, Crosscall a réuni sa « communauté de novateurs », qui sont des utilisateurs ou non de la marque, intégrés dans tout le process de fabrication. C’est avec eux qu’ont été validées toutes les étapes de la conception, jusqu’à la révélation, ce lundi 21 novembre.

Marion Haerty, quadruple championne du monde de snowboard, Cédric Gracia, multiple médaillé aux Mondiaux de VTT en descente ou Aurélien Ducroz, anciennement champion du monde de ski freeride et skipper engagé sur l’actuelle Transat Jacques Vabre, sont trois des ambassadeurs de l’appareil, que chacun met à rude épreuve, dans son domaine respectif.