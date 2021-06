Une offensive de Puma sur le FC Barcelone ?

Bientôt un nouvel équipementier pour habiller le Barça ?

Lorgner sur le club le plus populaire du monde sportif, sur les réseaux sociaux. Rien que ça. C’est ce que viserait l’équipementier Puma, avec le FC Barcelone. L’information vient de Catalogne, donnée par le média Ara, qui parle d’un « rêve », de Puma, avec le maillot du puissant club blaugrana.

Nike habille le FC Barcelone depuis le siècle dernier

Historiquement, le Barça est associé à Nike, depuis le siècle dernier et l’année 1998. Le contrat a été prolongé la dernière fois, en 2016 et il court depuis, jusqu’en 2026. Cependant, le retour de Laporta à la présidence pourrait changer la donne. La marque à la Virgule et le club catalan pourraient donc discuter d’une séparation, alors que le contrat qui les unit, est l’un des plus chers du sport.

Un appétit d’ogre pour la marque Puma ?

Puma est le troisième équipementier, dans la hiérarchie de ceux qui investissent le plus dans le sponsoring, du monde sportif. Mais l’appétit de la marque serait croissant, au point donc, de vouloir s’attaquer à la domination des rivales adidas et Nike. Le groupe au félin habille Manchester City, le Borussia Dortmund, l’AC Milan et l’OM, pour autres clubs premium, en Europe.