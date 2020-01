Vélo Gravel : décryptage d’un succès

Le vélo Gravel, également appelé Gravel Bike, désigne à la fois un vélo et une pratique sportive. Certains pratiquants n’hésitent pas à désigner le Gravel Bike comme un compromis entre le vélo de route et le VTT. Et pour cause ! Ce type de vélo est très polyvalent. Sa popularité a débuté aux USA où il était alors très prisé pour parcourir plusieurs kilomètres de piste sur gravier, d’où son nom. Le fait qu’il soit utilisable sur n’importe quelle route, qu’elle soit goudronnée ou non a contribué à son succès outre-Atlantique. Aujourd’hui, certains clubs proposent même de le pratiquer en compétition !

Voici toutes les raisons qui expliquent le succès du Gravel Bike.

Quelles sont les caractéristiques spécifiques du Vélo Gravel ?

Le vélo Gravel est un vélo de sport dont la conception en général est inspirée des vélos de route, de randonnée et du cyclocross. Ces inspirations se remarquent au niveau de chacun des éléments qui le constituent et notamment de son cadre, doté d’une géométrie typée pour l’endurance et d’un dégagement permettant d’accepter les grosses sections. Une douille de direction haute et un top tube incliné quant à eux assurent un confort optimal durant le pilotage.

Le vélo Gravel est également doté d’un pédalier bas et de bases longues afin de limiter les vibrations lorsque vous roulez, de freins à disque précis et d’un développement plus court que sur un vélo de route. Généralement, il dispose d’un mono plateau (comme le VTT) avec une cassette de 10-42, mais il est possible d’en trouver avec double plateau.

Pour ce qui est du cintre, celui-ci sera de forme évasée avec des cocottes inclinées pour rouler plus facilement, car assurant une meilleure préhension. Autre détail et non des moindres : ce vélo a aussi été conçu pour pouvoir accueillir un porte-bagages et des sacoches de vélo ! Il est également équipé de pneus tubeless à grosses sections plus larges que ceux des vélos de route, compris entre 30 et 40 mm de section.

Pourquoi un tel engouement pour le vélo Gravel ?

La tendance du vélo Gravel, notamment les nombreuses possibilités en matière de terrain : s’il emprunte plus ou moins de caractéristiques à ses homologues conçus pour la route, le cyclocrossing et la randonnée, c’est avant tout pour assurer sa polyvalence sur les différents types de routes. Excellent pour rouler sur des chemins de graviers, sachez que d’autres terrains peuvent aussi être conquis, notamment les routes asphaltées, les grands chemins situés en forêt, les routes non asphaltées, les routes mal entretenues, les petites routes de sous-bois, les chemins blancs

Avec ce vélo, vous avez la possibilité de passer d’un type de chemin à l’autre et d’avaler les kilomètres sans éprouver de difficultés. Sa polyvalence vous permet d’improviser au gré de vos promenades et de partir à la découverte de nouveaux parcours sportifs. Et le tout sans craindre de tomber sur un chemin qui ne serait pas adapté à votre vélo !

La polyvalence

Le vélo Gravel est un vélo que vous pourriez sortir pour vos balades ou vos randonnées, mais aussi pour vos autres besoins du quotidien. Effectivement, puisqu’il peut rouler sur n’importe quel chemin, il est tout à fait possible de l’enfourcher pour se rendre au travail. Il se glisse facilement dans le trafic routier tout comme dans les petits chemins servant de raccourcis.

Si vous êtes adepte des randos à vélo, le fait que celui-ci puisse être accessoirisé avec un porte-bagages et des sacoches de vélo est un véritable plus ! Vous aurez donc la possibilité d’emporter plus facilement vos affaires.

Un confort optimal pendant le pilotage

Grâce à la conception de ses pneus et sa géométrie allongée, le Gravel Bike permet de rouler plus confortablement, même lorsque les chemins sont bordés de nids de poules. Les vibrations se ressentent moins, et vous bénéficiez d’une plus grande stabilité sur route. Du reste, sachez que vous avez la possibilité choisir plusieurs largeurs de pneus en fonction du type de terrain où vous envisagez de rouler.

Un vélo toujours aussi rapide sur route

Les résultats de nouvelles études ont permis de le démontrer : malgré que les pneus de gravier soient plus gros que ceux des vélos de route, ils n’impactent pas de manière négative la vitesse. En effet, la largeur des pneus réduit considérablement le rebond lors des chocs, et le pédalage s’en trouve également plus facilité.

La possibilité de pratiquer en compétition

Face à son succès grandissant, le vélo Gravel est devenu une pratique sportive à part entière. De plus en plus de clubs intègrent des parcours Gravel à leurs offres afin d’attirer les adeptes, tandis que certains n’hésitent pas à concevoir des parcours en compétition. Même si les courses prennent parfois l’allure de promenades, il n’en reste pas moins que le vélo Gravel est en train de se faire une place dans le domaine sportif, non loin de ses concurrents traditionnels. Il faut du reste rappeler que les courses et les randonnées de Gravel sont des pratiques courantes aux États-Unis où le Gravel Bike est très populaire depuis longtemps !

Le vélo Gravel est également devenu un moyen pour les cyclistes de partir à la découverte de nouveaux sentiers et de pistes jusqu’alors inaccessibles autrement.

À chaque type de pratique son Gravel

Il est possible de trouver sur le marché des modèles de Gravel très polyvalents, ainsi que d’autres, très spécifiques à un type de pratique précis. Que vous désiriez pratiquer en Off-road sur des routes techniques et cassantes, ou sur une route, il vous suffit de sélectionner le cadre adapté (en acier pour l’un, en aluminium pour l’autre). Il existe même des cadres en carbone conçus pour les pratiquants plus exigeants qui veulent rouler avec un vélo léger, mais nerveux et confortable.

Vous disposez également d’un large choix pour la gomme de vos pneus, les cintres, les sections et le plateau : autant de moyens de customiser votre vélo afin de l’adapter totalement à vos terrains de ride préférés !