Vendée Globe 2020 : Plus nombreux que jamais à prendre le large

Ils seront trente trois au départ le 8 novembre à 13h02 pétante (pour neuf nationalités). Ils n’ont jamais été aussi nombreux à relever le défi d’un tour du monde sans escale, en solitaire. A l’heure où la distanciation sociale s’impose, eux n’auront pas toutes ces contraintes, seuls au monde, pour 80 jours – plus ou moins -, que devrait durer le Vendée Globe 2020. Plusieurs d’entre eux et elles étaient présents ce jeudi matin au Palais Brogniart, à Paris, à la conférence de presse préambule de l’épreuve.

Record de participants et de femmes au départ

Elles, justement, seront six parmi les engagés, et cela aussi est un record pour l’organisation. « Le fantasme d’une course légendaire », c’est le discours le plus tenu des skippers, sur la ligne de départ. Tous ne partant pas avec les mêmes ambitions, mais une majorité profitera des avancées technologiques modernes, avec 19 bateaux à foils au départ, ce 8 novembre des Sables-d’Olonne, contre sept, à la précédente édition, en 2016. « Nous prévoyons un magnifique Vendée Globe », prophétise Yaves Auvinet, le président de la course à l’écart volontairement ce jeudi, car il est cas contact à la Covid. Testé non positif, il a fait de son exemple, la référence des mesures qui vont être mises en place, en marge de la course.

Un protocole sanitaire strict imposé en la circonstance

Le protocole sanitaire sera forcément fastidieux en ces circonstances qui l’imposent, mieux vaut au public qu’il en soit averti, avant. Port du masque et distanciation seront imposés, un sens de circulation unique créé, et l’accès au village de la course sera restreint à 5 000 personnes, qui devront toute au préalable, se soumettre à une inscription. Les skippers devront observer sept jours de quarantaine avant le départ, et les médias et staff de l’événement auront nécessité à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, pour accéder au village et zones dédiées.

Le patron du Tour de France donnera le départ du Vendée Globe 2020

Ce Vendée Globe 2020, enfin, aura pour parrain Christian Prudhomme, l’homme aux manettes de l’organisation du tour de France cycliste. Il aura pour principale mission de donner lâcher les bateaux, en donnant le départ de la course.