Arsenal – Özil perdrait un contrat et plusieurs millions avec adidas

Le sort s’acharne sur Mesut Özil. Après avoir vu son contrat rompu avec la célèbre marque de voiture Mercedes, en 2018, c’est au tour du géant, des articles de sport, adidas de mettre fin à la collaboration avec la star allemande, rapporte le média national Bild. Un nouveau gros sponsor de perdu par l’ex international allemand. L’image publique du joueur de 31 ans serait l’un des principaux facteurs à l’origine de la décision d’Adidas, à la suite d’un certains nombre d’incidents controversés ces dernières années.

Un contrat de sept ans à 25 M€ d’euros pour Özil

En 2013, alors qu’il était au Real Madrid, Mesut Özil avait signé un contrat d’équipementier de sept ans à hauteur de 22 millions de livres sterling (environ 25 millions d’euros). Il était devenu l’ambassadeur de la marque de vêtements et posait régulièrement avec des produits de l’entreprise. Le joueur venait de quitter la concurrente directe, Nike, où il percevait une rémunération brute proche de 22, 7 millions d’euros sur cinq ans. Sauf qu’Özil et Adidas sont Allemands, et la firme basée à Herzogenaurach a jugé bon de s’approprier l’un des meilleurs joueurs de la Mannschaft. Depuis, l’image du joueur d’Arsenal s’est ternie, et la célèbre entreprise aux trois bandes a décidé de ne pas reconduire comme ambassadeur de la marque. Après Mercedes, Adidas est donc le deuxième sponsor majeur que Özil perd.

Une image trop décriée jusque dans son club Arsenal

Sa proximité avec le président Turc, Recep Tayyip Erdogan, lui vaut des inimitiés. Ses déclarations, ensuite après l’élimination de l’Allemagne au mondial 2018, à l’occasion duquel il s’est posé en bouc émissaire, ont amplifié les critiques. Et à Arsenal, le courant ne passe plus avec son staff technique. Le club souhaite même se débarrasser du numéro dix qui perçoit une rémunération hebdomadaire de 350 000 livres sterling (environ 392 000 euros), la plus élevée de l’effectif.