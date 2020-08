AS Monaco : Deux ans de plus pour Afflelou sur le maillot princier

Une saison ensemble pour prendre connaissance des effets du rapprochement et voilà l’AS Monaco et le groupe Afflelou associés plus longuement dans le temps, puisque les deux parties annoncent ce mardi, une extension de deux ans de leur partenariat débuté en 2019-20. Deux saisons qui poussent à la fin de l’exercice 2021-22, le temps où les hommes de Niko Kovac porteront la marque de l’homme d’affaire français, spécialiste des lunettes et depuis quelques années également, des solutions auditives, au dos des maillots de matches.

Une saison plus tard, l’AS Monaco et Afflelou prolongent

Dès la première journée de la Ligue 1, ce week-end face à Reims pour Monaco, la marque Afflelou sera visible sur les tenues dévoilées dans l’été, par l’équipementier Kappa. Les deux groupes sont des partenaires historiques, ils étaient déjà associés au titre de champion de France du club, au terme de saison 87/88. Cette extension de bail a été réalisée avec la logistique de l’agence de communication et marketing sportif, Vista Sports Agency, déjà derrière le premier accord, en 2019.

Un partenariat historique, qui se traduit par de la visibilité maillot

« Le dispositif marketing sur-mesure bâtit pour Alain Afflelou lui offrira une visibilité sur le dos du maillot et des tenues d’entraînement, dans le stade et son environnement, ainsi que des activations digitales innovantes et exclusives à destination des fans du club et de football en général en fil rouge toute la saison », annonce Marc Baron, à la tête de Vista Sports Agency. « Nous sommes ravis du renouvellement de notre collaboration avec le groupe Afflelou. La longévité de notre histoire commune démontre l’importance du lien entre nos deux entités. Cette prolongation, dans ce contexte, la renforce encore davantage et je suis convaincu que de nombreux succès accompagneront notre partenariat sur le terrain et en dehors », explique pour sa part, Oleg Petrov, le président de l’ASM.

L’été est studieux et actif pour lui et ses équipes marketing, car selon nos informations, le club princier va officialiser ce jeudi, un nouveau partenaire inédit en Ligue 1, visible sur la tenue des joueurs. Affaire à suivre…