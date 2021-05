AS Monaco : Nouvel habillage pour le bus, pour coller à la nouvelle marque

Le bus de l’AS Monaco dévoile un nouvel habillage.

Le 11 mai dernier, l’AS Monaco officialisait la création de sa nouvelle marque « Rise. Risk. Repeat.« . Avec elle, une nouvelle identité graphique, sur tous les supports du club monégasque, censée redynamiser l’image des Rouges et Blancs. Hier soir, et comme l’OM, par exemple, a déjà pu le faire cette saison, les joueurs de Niko Kovac sont arrivés au Stade Louis II dans un bus, dévoilant un nouvel habillage. Une façade novatrice, forcément, représentant la marque du club.

La marque « Rise. Risk. Repeat. » inscrite sur le bus de l’AS Monaco

L’appareil semble être un Mercedes modèle Trans’Bus, qui transporte en son sein, les joueurs du collectif de Niko Kovac. L’inscription « Rise. Risk. Repeat. », nouvelle baseline du club princier, est belle et bien présente, sur tout l’ensemble du moyen de transport de l’équipe du Rocher. Elle est visible sur les côtés, l’arrière et le dessus du bus, au même titre que le nom « AS Monaco », ainsi que le logo, et la nouvelle identité graphique du club.

🆕 Le nouveau bus de nos Monégasques aux couleurs #RiseRiskRepeat 🔥 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ❤️🤍#ASMSRFC pic.twitter.com/TuzAUQ6AcC — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 16, 2021

Si, visiblement, c’est bien la nouvelle identité visuelle de l’équipe qui cherche à être mise en avant, la promotion des partenaires commercials du club du Rocher ne doit, de son côté, pas être négligée. C’est pourquoi les logos de Fedcom, Kappa, Iqoniq, Afflelou, VBet, Triangle Interim, Etoro, Hankook, et Philipp Plein sont affichés à l’arrière du poids-lourd, caractérisant donc toujours l’importance de ces derniers dans le développement du club.