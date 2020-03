AS Monaco signe Iqoniq comme nouveau sponsor sur le short

L’AS Monaco jouera le derby face à Nice, ce samedi 7 mars en Ligue 1, avec un nouveau sponsor sur le short des joueurs de Robert Moreno. Le club princier annonce en effet son rapprochement avec la plateforme digitale d’engagement de fans, Iqoniq. Le contrat est de trois ans et demi, il engage le club et son sponsor jusqu’au terme de la saison 2023.

L’AS Monaco signe jusqu’en 2023 avec Iqoniq

Iqoniq n’est pas encore lancé officiellement sur le digital. Mais la plateforme spécialisée dans les domaines du sport et de l’entertainment s’emploie à se faire connaître à grande échelle. Nous en avons déjà parlé sur Sportune, car son logo est depuis le début du mois de février dernier, visible sur la manche des maillots des joueurs de l’Olympique de Marseille.

La plateforme de social engagement est aussi sur la manche des maillots de l’OM

La société est basée à Monaco, cela explique selon son dirigeant Kazim Atilla, le choix de se rapprocher du club princier. « Nous sommes très heureux de débuter avec Iqoniq cette nouvelle aventure. En proposant des contenus de qualité, associés à des principes d’engagement innovants, Iqoniq s’inscrit parfaitement dans la stratégie de l’AS Monaco d’étendre et d’améliorer l’expérience digitale proposée à nos supporters. Notre présence sur cette nouvelle plateforme permettra également au club de s’ouvrir à de nouvelles communautés et aux fans de sport et d’entertainment en général » dit pour sa part, Tyson Henly, le directeur commercial de l’ASM.

Bientôt la société sis à Monaco déploiera sa plateforme au public

Iqoniq existe déjà sous la forme d’un site officiel accessible, mais n’est pas encore lancée sur le marché. La marque n’est pas à confondre avec une autre éponyme, spécialisée dans la personnalisation de plaques funéraires!