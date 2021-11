ASSE dévoile 3 nouveaux logos, aux fans de décider celui qu’ils veulent pour le club

L’ASSE propose de choisir entre ces trois logos pour le futur du club.

Consultation, mise en application, révélation : voilà les premières étapes bouclées, pour ce qui concerne la refonte du logo de l’AS Saint-Etienne. Depuis le 15 septembre, le chantier est ouvert par le club, avec ses supporters. Ce mercredi est le jour de révélation pour les trois version finales retenues.

L’#ASSE dévoile ses nouveaux logos, au nombre de trois, après consultation avec les supporters. C’est à eux désormais de choisir lequel servira au futur du club. Les votes sont ouverts jusqu’à ce dimanche 28 novembre pic.twitter.com/H3IKEN8Gni — Sportune (@Sportunefrance) November 24, 2021

Trois logos pour un futur blason de l’ASSE

C’est désormais aux suiveurs des Verts de décider lequel ils préfèrent associer, à l’avenir, à l’entité stéphanoise. Les votes ouvrent ce 24 novembre et se poursuivent jusqu’au 28 novembre. Sur sa page dédiée, le club stéphanois a un ou plusieurs qualificatif(s) pour chaque version du logo. Le premier, un blason « dynamique », associe « l’inspiration numérique aux origines stéphanoises », le deuxième symbolise la « tradition et modernité, sportivité et histoire » et le troisième « l’authenticité ».