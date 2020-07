ASSE : Le maillot extérieur révélé à son tour [OFFICIEL]

Dans la foulée du modèle vert à domicile, dévoilé ce mardi matin aux environs de 10h, Le Coq Sportif, l’équipementier de l’ASSE et le club stéphanois ont révélé le maillot extérieur de la saison 2020-21 des Stéphanois. Dans un style esthétique identique à l’autre, seules les couleurs sont inversées ; le blanc dominant ici la couleur verte en secondaire.

Après le domicile, voilà le maillot extérieur 2021 de l’ASSE

Le principe reste, à deux matières différentes sur le haut et le bas, mais ici à l’image le décalage n’est pas franchement visible. Le col est le même, de forme ronde et vert sans liseré tricolore. Les imprimés du sponsor, le logo du club stéphanois et le bout des manches sont du même vert assorti au modèle, à domicile. Ce maillot extérieur 2020-21 Le Coq Sportif x ASSE est disponible à la vente au prix de l’autre, à 79 euros.