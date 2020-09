Aurélien Ducroz x Crosscall : Le chantier du Class40 a débuté (1res images)

Pour Aurélien Ducroz, tout a commencé par un banal baptême de bateau, celui d’Adrien Hardy, dont il est le parrain, en 2007. Trois ans plus tard, c’est ce dernier qui l’a poussé à se jeter à l’eau, avec sa prime gagnée aux Mondiaux de ski freeride, il s’est offert son premier classe mini. Dans quelques mois, le Chamoniard vivra le lancement de son propre voilier : un class40 en cours de construction. Associé à Crosscall, son sponsor de plusieurs années, qui monte en gamme en devenant le partenaire titre principal.

Un bateau tout neuf pour viser la victoire Class40 sur la Route du Rhum 2022

Les plans et perspectives du projet final ont été présentés à la presse, ce mardi (voir images ci-dessus). Qui dit bateau nouveau dit grosses ambitions, pour son capitaine et ceux qui l’accompagnent. Ce Crosscall Class40 vise à court terme de 2022, la victoire de la catégorie sur la Route du Rhum. Il a été imaginé en tant que tel, par l’architecte naval, Lombard. Aurélien Ducroz y tenait, d’une part car il n’a connu précédemment que des bateaux pensés par le cabinet rochelais. Et parce que c’est ce même groupe Lombard, qui est derrière le succès de Yoann Richomme sur la classe choisie, au terme de la Route du Rhum 2018.

Crosscall sponsor fidèle et engagé du touche à tout Aurélien Ducroz

A l’évidence le projet vaut un certain investissement financier, dont le détail ne nous a pas été communiqué, mais que Crosscall, en tant que partenaire premium, assume à près de 60% (près de 70% avec Mila, branche associée à Crosscall). Les marques Greenweez (partenaire officiel), Michel Herbellin (timer officiel), Mila (partenaire) et Helly Hansen (fournisseur) sont aussi engagées pour soutenir le budget. A l’exemple d’Helly Hansen qui le suivait déjà dans sa première vie de skieur professionnel, Aurélien Ducroz a l’avantage d’avoir des commanditaires fidèles et qui trouvent aussi leur compte, dans tous ses projets.

L’entreprise du sud de la France étend son engagement dans la voile

« L’homme est le point de départ », reconnait volontiers, Cyril Vidal, PDG et fondateur de la marque spécialiste des téléphones et désormais tablettes mobiles (voir ci-dessous) à haute résistance. « C’était l’opportunité d’être avec quelqu’un que l’on connait, qui nous propose un projet dans une catégorie Class40 qui nous convient, avec un budget raisonnable… A partir de là, on se dit que c’est l’opportunité d’y être. C’est la première fois que Crosscall investit comme sponsor titre ». Le contrat signé porte sur trois ans, depuis 2019 jusqu’à la prochaine Route du Rhum.

Mise à l’eau normalement prévue pour le mois d’avril 2021

Côté timing, c’est en ce mois d’octobre que débute la construction et la phase composite. En janvier seront assemblés le pont et la coque, en février, monté l’accastillage et toute l’électronique ; mars sera le mois du design, précédent la mise à l’eau finale et les premiers essais, espérés au mois d’avril 2021. Pour les spécialistes de la discipline, ce Class40 sera le tout premier dans la catégorie, à éprouver les limites de la jauge 2020. Le carbone interdit, il sera fabriqué à partir de fibres de verre et doublé de fibres de lin biodégradables, pour toutes les parties non structurelles.

L’assemblage final se fera à Caen, dans les semaines à venir. Le bateau, ensuite, aura pour port d’attache Concarneau, quand il ne sera pas au large avec son propriétaire.