Benzema n°1, les 10 maillots des Bleus les plus vendus à l’Euro

Kylian Mbappé est haut dans la liste, mais derrière Benzema auax dos des maillots des fans des Bleus.

Les Français n’auraient donc d’yeux que pour Karim Benzema ? Il est vrai que son retour sous le maillot bleu, l’engouement derrière lui est fort, et fait notable, particulièrement positive, à part quelques voix grincheuses qui s’élèvent. Le fait est que cet Euro confirme que beaucoup l’attendaient et cela se vérifie aussi, sur le merchandising de la Fédération française de football.

Benzema le plus réclamé sur le dos des maillots de la France

Chez Unisport, en effet, Karim Benzema est celui que les acheteurs du maillot tricolore réclament le plus, en flocage. Le numéro 19 est un vrai succès commercial, Noël Le Gräet disait dernièrement avoir craint la rupture de la lettre Z, tant la demande était forte de la part du public.

Mbappé et Kanté, à chacun sa (bonne) période

Dans ce classement donné sans les chiffres du volume des ventes, Kylian Mbappé et N’Golo Kanté suivent, sur le choix des noms et des numéros. « Ce qui est intéressant avec cette année, c’est que le classement des joueurs a évolué en fonction des événements récents, remarque Victor Saulnier, responsables des ventes France chez Unisport. En début d’année c’est Mbappé qui était le plus populaire, mais suite à la fameuse annonce, c’est Benzema qui a pris la tête du classement. Sans oublier Kanté qui est monté en flèche suite à son incroyable victoire en Ligue des Champions. »

Un maillot de l’équipe de France produit par Nike

Le maillot de l’équipe de France est produit par Nike, il existe en deux versions, Stadium, pour la moins technique et moins chère et Vapor, semblable à celle que portent les joueurs, en matches. Rappelons que le contrat avec la marque américaine, rapporte 50 M€ par an à la FFF et qu’il est le deuxième plus gros des 24 nations à l’Euro.

Les 10 joueurs de l’équipe de France qui font vendre le plus de maillots à leur nom chez Unisport

1. Karim Benzema #19

2. Kylian Mbappé #10

3. N’Golo Kanté #13

4. Antoine Griezmann #7

5. Paul Pogba #6

6. Olivier Giroud #9

7. Presnel Kimpembe #3

8. Benjamin Pavard #2

9. Lucas Hernandez #21

10. Raphaël Varane #4