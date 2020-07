Chelsea : Le maillot extérieur 2020-21 des Blues est sorti [OFFICIEL]

Du bleu foncé à du plus clair, voilà la tendance de couleurs chez Nike, pour les maillots de la saison 2020-21 des Blues de Chelsea. Après le modèle foncé à domicile, voilà, dévoilé ce jeudi matin, la tunique extérieure, sur un ton de bleu ciel, clair. Il est teinté de bleu marine, en bouts de manches, sur le col en v, ou pour marquer les sponsors.

Chelsea et Nike dévoilent le maillot extérieur 2020-21

De petits chevrons sont visibles en fond de pièce, avec le nouveau sponsor « Three » à 45 millions d’euros par an, de l’opérateur britannique, de télécommunication. Short et chaussettes portés avec ce maillot extérieur 2020-21 des Blues, seront assortis en bleu ciel. L’ensemble est disponible à la vente, au prix pour le maillot, de 125 euros le modèle Vapor et 88 euros, la version Stadium.