Dijon FCO : Les 3 maillots de Lotto pour la saison 2020-21 dévoilés [OFFICIEL]

Au tour de Lotto de dévoiler ce mercredi en soirée, les trois maillots produits pour la saison 2020-21 du Dijon FCO, en Ligue 1. La marque italienne et le club bourguignon poursuivent leur collaboration, unique en championnat de France puisque Lotto n’a pas d’autres clubs sous contrat. Pour Dijon cette saison, le rouge domine à la maison, doublé de noir, notamment en une bande épaisse verticale au centre, et du blanc pour marquer les sponsors. Le col rond et bicolore.

Trois maillots pour la saison 2020-21 du Dijon FCO

Le maillot pour les matches à l’extérieur est identique, sur une base blanche en couleur principale, et du rouge en secondaire. Il est porté par-dessus un short blanc. Le third par contre diffère. Dans la couleur, avec un fond en jaune fluo et sur le design « reproduisant un jeu géométrique quasiment ton sur ton », indique le communiqué. Le noir complète en couleur secondaire. Short et chaussettes sont assortis. Ces maillots 2020-21 du DFCO seront commercialisés, à partir du 21 août.