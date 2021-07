Domitys, au bon public sur le Tour de France

Domi et Henri, les personnages de la caravane Domitys sur le Tour de France.

Au départ, ça ne sonne pas comme évidence. D’ordinaire, quand une marque s’associe à un événement sportifs, c’est pour louer ses valeurs qu’elle dit similaires aux siennes. Dans le monde du vélo, on parle d’abnegation, de dépassement voire même de don de soi… Des qualités qui ne collent pas véritablement à la quiétude et l’oisiveté, que l’on imagine en besoin premier de nos aînés.

L’abnegation et l’effort pour les collaborateurs de Domitys

Chez Domitys, on voit la chose autrement, ce sont moins les résidents seniors, que les employés du groupe à leur service, qui fidélisent ces caractéristiques. Néanmoins, et c’est pour cette raison principale, que la marque est un sponsor, « fournisseur officiel » du Tour de France, « plus de 60% des spectateurs sur les bords des routes du Tour de France sont des retraités », note Laetitia Nemeth, sur la base de données fournies par Amaury Sport Organisation.

Plus de la moitié des spectateurs du Tour sont dans la cible de Domitys

Cela justifie, selon la responsable communication chez Domitys, que son employeur consacre de 30 à 40% de son budget promotionnel, au seul monde du cyclisme. On dit monde, car la marque est associée à d’autres épreuves que le Tour de France (Paris-Nice, Criterium du Dauphine, Paris-Tours, et des courses plus locales comme le Tour de la Provence), qui reste le principal temps fort du calendrier.

Partenaire d’ASO jusqu’au Tour de France 2023

« Nous avons fait le choix du cyclisme avec un objectif évident de visibilité et de notoriété », souligne Laetitia Nemeth qui complète : « C’est un sport accessible, hors stade, au coeur des villes et au plus proches de nos implantations ». Le groupe compte 140 résidences seniors sur le territoire. Cela fait quatre que Domitys est associé à ASO et le contrat a été prolongé l’année dernière, jusqu’en 2023. A ce stade, si le sponsor se félicite de son investissement et du retour qu’il produit, il est encore trop tôt pour de dire si suite il y aura et si après cette date échéance, il sera encore possible de voir Henri et Domi, les personnages stars de la caravane, sur le char de la marque, dans son dispositif de quatre véhicules, cette édition 2021.