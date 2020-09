Euro 2020 : Les maillots Nike de la France à l’Euro sont sortis [OFFICIEL]

A quatre jours de la reprise pour l’équipe de France, avec un match à disputer face à la Suède, Nike qui habille les joueurs de Didier Deschamps, a dévoilé ce mardi, les maillots produits pour la campagne des Bleus, à l’Euro 2020. Le modèle principal à domicile, rappellera de bons souvenirs aux générations d’avant le 21e siècle. Il s’inspire en effet de la tunique des champions du monde 98. A l’époque, c’est adidas qui fournissait la FFF. « C’était une équipe formidable, qui a créé un héritage. Il est temps pour nous de continuer à nous efforcer d’être les meilleurs et de créer le nôtre », dit Kylian Mbappé, heureux d’avoir la bande rouge à l’avant.

Mbappé en ambassadeur des maillots de la France à l’Euro

Le maillot extérieur est plus minimaliste, tout en blanc, avec un liseré de bleu, de blanc et de rouge, sur le côté, pour marquer l’appartenance au pays. « Les tenues domicile et extérieure ont toutes deux la devise de la République française – Liberté, Égalité, Fraternité – dissimulée à l’intérieur du maillot comme une fierté », précise Nike dans son communiqué. Un troisième maillot pré-match blanc, avec un fond bleu abstrait dessiné à la main.

Un modèle bleu domicile, un blanc extérieur et un maillot pré-match

Pour accompagner Kylian Mbappé, Nike a choisi de jeunes talents mis à l’honneur de la campagne de promotion. Tous les maillots de l’équipe de France, à l’Euro de football sont sortis et à la vente au public, notamment disponibles sur la plateforme de l’équipementier Nike, au prix de 69,99 euros la version Stadium et 139,99, le modèle dit Vapor, identique à celui que portent les joueurs.