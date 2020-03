Euro 2020 – Les maillots de la France à l’Euro 2020 ont fuité

Ils n’en restent plus beaucoup des maillots de pays engagés à l’Euro 2020 de football, qui n’ont pas encore été dévoilés. La France est dans ce cas, Nike a choisi stratégiquement de patienter plus longtemps que certaines marques concurrentes, pour les Bleus, il n’y a donc rien d’officiel mais de premiers visuels qui circulent ce mercredi, partagés par le média spécialisé Footy Headlines.

Un maillot domicile inspiré de la victoire de la France en 98

Ce sont les maillots domicile et extérieur de la France, à l’Euro 2020. Le « home » est un rappel de la tunique portée par Zidane et ses partenaires, à l’occasion du Mondial 98 en France. A l’époque les tuniques étaient celles d’adidas, plus de vingt après, c’est la concurrente Nike qui signe cette pièce bleu marine, avec de fines lignes bleu clair et une épaisse bande rouge au centre. La virgule de l’équipementier et le Coq de la France sont en blanc.

Simple le maillot extérieur de la France à l’Euro 2020

Blanc, comme la couleur dominante du modèle « away ». Celui-ci est très minimaliste, avec juste un rappel des couleurs du drapeau national, en verticale, depuis les aisselles jusqu’au bas de la tenue. Le col est rond, les marqueurs du sponsor et la 3F sont en bleu. Selon Footy Headlines, ces maillots sont prévus pour sortir dans le courant de ce mois de mars, pour être portés à l’occasion des matches amicaux contre l’Ukraine, le 27 mars et la Finlande, le 31 mars.