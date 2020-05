Everton signe un contrat record avec Hummel

Les Toffees vont changer d’équipementier. Tel que l’annonce Everton ce mercredi, le club de Liverpool va stopper la collaboration de six ans (depuis 2014), avec Umbro, pour s’associer à compter de la saison 2020-21 prochaine à la marque danois, Hummel. « L’entrée en Premier League fait partie intégrante de notre ambitieux plan de croissance, de notre expansion à l’internationale et vers le sport », se félicite Allan Vad Nielsen, le PDG du groupe.

Pour décrocher l’accord et habiller à l’avenir les joueurs de Carlo Ancelotti, Hummel a payé cher le ticket. Everton n’en a rien communiqué, mais il se murmure dans la presse britannique, que le contrat est de trois ans, à 10 millions de livres par an (11,2 M€), contre 6,7 M€ estimés précédemment. L’entreprise danoise a été fondée en 1923, elle doit surtout son rayonnement sur le Vieux Continent, à son association historique avec la sélection nationale. Si elle est présente en plusieurs championnats -britanniques, elle ne l’était encore pas, en Premier League, la locomotive du football au Royaume-Uni.

#EFC 🤝 @hummel1923

We have agreed a Club-record technical partnership with iconic sportswear brand hummel! 🔵

— Everton (@Everton) May 20, 2020