FC Barcelone – Devant, derrière le futur maillot third rose 2021

Le Barça jouera en rose, la saison 2020-21 prochaine. Information livrée par Footy Headlines et mise en perspective par Esvaphane. Voilà donc à quoi ressemblera, de manière plus ou moins fidèle in fine, le prochain maillot third 2020-21 de Nike pour le FC Barcelone. C’est la tenue que le collectif catalan devrait porter sur les terrains de la prochaine campagne de Ligue des champions.

Une première idée de ce à quoi ressemblera le maillot third 2021 du Barça

Le rendu est simple pour ce qui concerne le design. Ce maillot est uni, tout en rose pour la couleur dominante. Il s’accompagne de noir en secondaire, comme marqueur des sponsors Rakuten, ou Nike à l’origine des maillots produits pour le Barça. Du vert s’ajoutera sur le bout des manches et au niveau du col. L’esthétique d’ensemble est proche de la version proposée par la marque à la virgule, aux Reds de Liverpool, à domicile.

Sortie annoncée au mois de septembre pour cette tenue dédiée à l’Europe

Cette tunique third 2020-21 pour le FC Barcelone devrait être dévoilée officiellement au mois de septembre prochain. Footy Headlines précise que les troisièmes maillots de Nike pour les clubs premium que le groupe habille, seront accompagnés d’une paire de chaussures assorties ; en version Air Max notamment pour le Barça, ou Air Jordan en ce qui concerne le Paris Saint-Germain.