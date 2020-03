FC Barcelone – Griezmann à l’image du prochain maillot 2021 du Barça

Antoine Griezmann sera l’un des ambassadeurs choisis pour être à l’image du prochain maillot domicile du FC Barcelone, pour la saison 2020-21. C’est une information du Mundo Deportivo qui sait que le Français a participé avec Lionel Messi, au shooting pour la campagne promotionnelle accompagnant la sortie du modèle, normalement dans le courant du mois de mai.

Griezmann partage l’image du prochain maillot avec Messi

Le Mundo Deportivo explique que le duo doit sa présence, à son statut de champion du monde, pour l’attaquant des Bleus et ses cinq Ballon d’or, iconiques de son incroyable carrière, pour le second. A noter qu’aucun de ces deux joueurs n’est associé à Nike qui produit les maillots du Barça ; Griezmann est sous contrat avec Puma et Messi est chez adidas.

Le FC Barcelone et le Français partis pour continuer

L’information tend à tordre quelque peu le cou à la rumeur d’un départ d’Antoine Griezmann cet hiver. C’est à tout le moins le signe de l’intérêt du club pour le joueur recruté l’été dernier, depuis l’Atlético Madrid. Le média espagnol indique d’ailleurs que l’entourage du joueur dément des intentions de séparation, de part et d’autre.