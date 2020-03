FC Barcelone – Le prochain maillot third 2021 (rose vif) a fuité

Environ un mois après les premières images du maillot extérieur des Blaugranas à compter de la saison prochaine, en 2020/2021, en voilà une nouveau maillot third du FC Barcelone. Le site Footy Headlines, qui relaie souvent en exclusivité les prochaines tenues des équipementiers, dévoile un visuel d’une tunique rose, verte et noir, assez surprenante. Il rapporte dans le même temps, que le sponsor Nike publiera celle-ci, en septembre prochain.

Le maillot third se base sur le modèle des Air Max 98 Tidal Wave

Dans un style très fluorescent, la couleur principale du nouveau maillot third du club catalan est rose, accompagnée d’une touche de vert située sur le logo, les manches et le col. Afin de garder un côté sobre, les sponsors, Beko, Rakuten et Nike restent en noir. Cette tenue inhabituelle se base sur le nouveau thème de la marque au Swoosh, réservé aux troisièmes kits des clubs partenaires. Le concept en question : la chaussure phare de l’entreprise, Air Max. La tunique de Barcelone correspond au modèle 98 Tidal Wave.

Nike habitue les fans du FC Barcelone à des maillots third originaux

Depuis plusieurs années, la firme américaine Nike, surprend les fans du Barça avec des maillots third originaux. Le dernier en date possède un style rétro, à l’époque des années 1980-90, dans un coloris vert et bleu et le col aux couleurs des Blaugranas. L’année précédente, à l’occasion de la saison 2018/2019, la tenue rose et rouge comprenait un graphisme afin de rendre hommage au quartier où se trouve le monument de la ville, la Sagrada Familia.