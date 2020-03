FC Barcelone privé de tournoi FIFA 20 par un sponsor premium

Une idée comme d’autres en proposent ailleurs pour, tout à la fois tuer le temps (long en ce moment) et continuer la saison, même de manière informelle, sur un écran, avec une console. En Espagne, les équipes du championnat de Liga ont accepté de s’affronter dans un tournoi sur FIFA 20, avec pour chaque club, un joueur pour représentant. Ainsi, Valence a sélectionné Carlos Soler, l’Atlético Madrid, Marcos Llorente, le Real, Marco Asensio… Et le FC Barcelone, Sergi Roberto.

La Liga organise la saison sur FIFA 20 mais le FC Barcelone jette l’éponge

Cela a été annoncé et promu sur les réseaux sociaux, sous le hashtag « Liga Santander Challenge ». Cela, avant que le Barça et son latéral droit ne jettent finalement l’éponge. Non par fâcherie avec le reste du plateau engagé, mais sous la pression d’un sponsor, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Konami, l’éditeur du titre PES 2020. C’est-à-dire le titre concurrent de FIFA 20 produit par Electronic Arts. Depuis déjà trois éditions, le club blaugrana est un partenaire premium de la franchise nippone, derrière la saga PES.

Barcelone est exclu d’un tournoi de jeu vidéo FIFA 20 sans même participer. Roberto aurait été le joueur représentant le Barça, mais l’un des sponsors du club, Konami (développeur de PES), a déclaré non. pic.twitter.com/eXMxnXCGet — FR-Barça (@FRBarca__) March 21, 2020

Marco Asensio et le Real Madrid remporte la Liga Santander Challenge

Le tournoi s’est donc disputé ce week-end, sans le Barça. Au bout des épreuves, c’est Marco Ansensio qui gagne, comme un symbole que le Real Madrid est décidément un grand club en toutes circonstances. Le milieu offensif a dominé Aitor Ruibal de Leganés en finale. Une bonne nouvelle pour terminer cette histoire, ce Liga Santander Challenge a permis de lever des fonds (140 000 euros), pour faire face au Coronavirus.