FC Barcelone – Une image du futur maillot extérieur 2020-2021 des Blaugrana

Après l’apparition des futures tuniques du PSG pour la saison 2020/2021 sur les réseaux sociaux, c’est au tour du maillot extérieur du FC Barcelone d’être dévoilé avec un temps d’avance sur le calendrier officiel. Cette information en image, provient du site Footy Headlines, qui relaie souvent des exclusivités sur les prochaines tenues à venir. Il ajoute que le club catalan et son équipementier historique Nike, devraient le révéler au grand public, en juillet prochain.

Un maillot sobre en noir et or métallique

Dans un style très épuré, le nouveau maillot que porteront les coéquipiers de Lionel Messi est recouvert de noir, dans l’ensemble, associé à de l’or métallique. Cette couleur est présente sur les deux manches ainsi que sur le col de la tunique. La marque américaine a aussi opté pour un écusson or sur fond noir, au lieu du traditionnel logo coloré : bleu, jaune, rouge et blanc. Même situation pour les sponsors, Nike, Beko et Rakuten, qui resteront dans le thème, pour apporter ce côté sobre.

Nike a déjà réalisé des maillots similaires

Ce n’est pas la première fois que les Blaugrana se déplaceront, loin du Camp Nou, avec un maillot majoritairement noir. Le Swoosh avait déjà habillé les joueurs catalans de cette manière, lors de la saison 2011-2012 et 2013-2014. Certaines couleurs n’avaient pas été modifiées, notamment le logo du club. Nike s’est sûrement inspiré de ses anciens maillots, qui avaient trouvé du succès auprès des fans.